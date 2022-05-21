«Либо ты выйдешь за меня замуж, либо я тебя убью». Секс-скандал в фехтовании

Герой-любовник бил и насиловал юную спортсменку до тех пор, пока она не сбежала за границу.

В профессиональном спорте, как и в других сферах жизни, мужчины и женщины обычно работают в одном коллективе. Спортсмены разного пола спокойно тренируются в одном помещении и даже под началом общего тренера. Вместе они достигают высоких спортивных результатов, зарабатывают деньги и прославляют родину. Однако спорт — это не только тяжелое физическое испытание, но еще и психологическое. Поэтому нередко возникают пикантные ситуации. Девушки-спортсменки жалуются на своих коллег, которые, очевидно, выходят за рамки дружеских отношений.

Спортивные федерации порой делают все возможное, чтобы об этом не узнали СМИ. Но иногда скандалы заходят слишком далеко. Например, как в истории казахстанской фехтовальщицы Тамилы Муридовой. Юная спортсменка обвинила своего коллегу в сексуальном насилии, но после этого девушку никто не защитил. Более того, она вынуждена была уехать из своей страны, а ее обидчик толком так и не понес наказания.

Токсичный капкан

В 19 лет Тамила Муридова считалась самой талантливой шпажисткой Казахстана. К этому времени она успела завоевать бронзовую медаль чемпионата мира среди подростков и кадетов, стать победительницей чемпионата Азии и заслужить звание мастера спорта международного класса по фехтованию. Следующим этапом карьеры должны были стать Олимпийские игры в Токио, к которым девушка готовилась в составе национальной сборной.

Параллельно со спортом в судьбе Муридовой разыгралась любовная драма. В 16 лет у нее вспыхнул роман с членом мужской сборной Казахстана по фехтованию Дмитрием Адайкиным, который был старше девушки на семь лет. Об этом спортсмене ходила слава героя-любовника. Тамила знала об этом и не хотела стать очередным «трофеем». Но Адайкин оказался настойчивым и в итоге сумел завоевать доверие девушки. Отношения складывались как в сказке: была романтика и юношеская влюбленность. Но вскоре принц в восприятии юной спортсменки превратился в маньяка и тирана.

На фоне ревности Адайкин начал проявлять агрессию по отношению к Муридовой. Молодая шпажистка попыталась усмирить буйного ухажера, но он не реагировал на просьбы девушки, усиливая прессинг. Их первый половой контакт произошел, когда мужчина находился в пьяном угаре. Против воли Тамилы. «После я ему сказала, как для меня это было важно и как больно оттого, что он так со мной обошелся. Адайкин объяснил мне, что для него это тоже было важно, он понимает, что сделал, а еще сказал: «Подумаешь, что в такой грубой форме, так получилось. Перепил». Не знаю, почему я тогда не бежала», — рассказывала потом девушка.

Юная спортсменка попыталась разорвать токсичные отношения, но безрезультатно. Молодой человек регулярно по несколько часов выжидал Муридову на улице, чтобы унизить и избить. Адайкин неоднократно наносил ей побои, разбивал нос и даже выбивал зубы. «Я писала заявления в полицию, где мне сказали, что это наши отношения. Я просила помощи у тренеров, но они разводили руками. А когда мы встретились на тренировке, он стал подходить ко мне, и у меня случилась паническая атака». Подруги и мама также пытались защитить Муридову, но попытки оказались тщетны.

Тамила Муридова. Соцсети

Угрожал сжечь дом и машину

Муридова несколько раз обращалась в правоохранительные органы. Однажды настойчивому ухажеру выписали административный штраф. Но Адайкин даже не думал его оплачивать, пользуясь беззащитным положением девушки. Доходило до того, что он напрямую угрожал маме и бабушке Тамилы сжечь их дом и машину. «Он сказал — либо ты выйдешь за меня замуж, либо я тебя убью. Других вариантов не было».

Ситуация окончательно вышла за рамки разумного 24 февраля 2020 года. Тамила Муридова сидела в кафе, как вдруг ей начал писать Адайкин. Он признавался в любви и просил о встрече. Но девушка твердо ответила отказом. Тогда молодой человек подкараулил Муридову недалеко от кафе, отобрал у нее телефон и рюкзак с вещами. Затем Адайкин схватил возлюбленную за волосы и насильно отвел к себе в квартиру, где, по словам спортсменки, избил и изнасиловал.

После произошедшего Муридова убежала к подруге. Тамила пришла вся в крови и мокрой одежде. С помощью воды Адайкин пытался привести девушку в чувства. Подруга моментально вызвала полицию. Сотрудники неохотно принимали заявление Тамилы и даже пытались отговорить от попытки привлечь насильника к ответственности. Но все же после допроса начали разбираться. Когда фехтовальщика задержали, он вел себя испуганно. Но затем неожиданно осмелел и, не стесняясь, во всем признался. Выслушав Адайкина, следователи отпустили его на свободу.

К середине марта стало понятно, что дело пытаются замять. Адайкин, чувствуя свою безнаказанность, продолжал терроризировать свою жертву звонками и сообщениями. Тогда Муридова обратилась к правозащитнице Дине Тансари. Об этой истории написали крупные СМИ, и уже на следующий день с Тамилой связался следователь. Настойчивого ухажера вызвали на очную ставку и посадили на «карантин».

Тамила Муридова. Соцсети

Отстранение от сборной и переезд в Грузию

Неожиданная реакция последовала от Казахстанской федерации фехтования. Руководство заочно пообещало Муридовой, что отстранит Адайкина от всех тренировок и соревнований, заверяя, что «им не нужен насильник в сборной». Однако спортсмен продолжал приходить в зал. В ответ на претензии Тамилы ей ответили, что «его вина еще не доказана, поэтому мы не можем его выгнать».

Официальное решение об отстранении Адайкина было принято в тот момент, когда началась шумиха в СМИ. «Президент федерации не брал трубку — не принимал звонки ни от меня, ни от моего личного тренера. Когда поднялась шумиха, он спросил, почему его не поставили в курс дела. Мы ответили, что с января ему звонили, он не отвечал. Ну, вот на этом все и закончилось», — вспоминала девушка.

После всеобщей огласки Муридову начали выдавливать из сборной. «Если говорить о моем желании — я хочу остаться в спорте. Другой вопрос — хочет ли этого федерация: последний разговор был «а давайте просто обоих уберем и не будем иметь к этому отношения», — рассказывала Тамила.

Фехтовальщица не стала терпеть хамское отношение и переехала в Грузию. Позже бывший старший тренер мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпагах Валерий Димов раскритиковал местную федерацию за результат команды на Олимпийских играх в Токио: «Когда произошел секс-скандал с Муридовой, Писцов (главный тренер сборной Казахстана по фехтованию. — Прим. «СЭ») спас алкаша Адайкина. А Тамила уехала в Грузию, где она теперь первый номер команды. Вот так мы потеряли хорошую спортсменку. Жалко девочку. Мощная, любовались ей. Она могла бы поехать на Олимпиаду и, может быть, с медалью вернулась бы. Вот так мы теряем спортсменов. В свое время Ходос и Великая уехали».

Уголовное дело против Дмитрия Адайкина по-прежнему не закрыто. Он остается на свободе, а неуслышанная в родной стране Муридова вынужденно сбежала за границу.