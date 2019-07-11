Якименко надеется на чемпионате мира помочь сборной России в отборе на Игры-2020

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко рассчитывает оказаться полезным сборной России на чемпионате мира в Будапеште, где у команды саблистов будет шанс напрямую отобраться на Олимпиаду в Токио.

21 мая 35-летний Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт и намерении выступить на Играх в Токио.

- После чемпионата Европы мы никуда не выезжали, разве что на два дня съездили в гольф-клуб, где с удовольствием потренировались - своего рода тим-билдинг, - цитирует ТАСС Якименко. - Мы делаем упор на командные соревнования, поскольку прекрасно понимаем - хороший командный результат позволит нам выступить на Играх в Токио, - сказал Якименко. - Нам надо биться за медали, это наш план-минимум, который хорошо осознают все ребята. Мы все немного переживаем и нервничаем, но нам очень нужен результат.

Артисты, пять лет подряд играющие в одном и том же спектакле, перед выходом на сцену волнуются как в первый раз, то же самое и у меня в душе - с трепетом жду выхода на дорожку, - сказал спортсмен. - У меня было не так много времени на подготовку - месяц с небольшим, но за это время я немало успел. Если получится выступить в составе команды, готов сделать максимум, что от меня зависит.

Наша команда - Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко - хорошо готова и способна показывать самые высокие результаты. Не расстроюсь, если они справятся и сами. Но если я выйду фехтовать, значит им понадобилась моя помощь.