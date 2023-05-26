Великая выиграла международный турнир «Московская сабля-2023»

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая выиграла личные соревнования на международном турнире «Московская сабля-2023» в Москве. В финале она обыграла Яну Егорян со счетом 15:13.

Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы.

Турнир «Московская сабля» проходит с 26 по 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсмены соревнуются в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.