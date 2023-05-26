Мамедов — о турнире «Московская сабля-2023»: «Хочется выскочить на дорожку и биться с другими спортсменами»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о турнире «Московская сабля-2023»

«Хочется из рапириста превратиться в саблиста. На таких турнирах, которые проводятся сейчас, хочется выскочить на дорожку и начать биться с другими спортсменами. Все как всегда, грандиозно, великолепно. Впервые этот турнир несет немного другую смысловую другую нагрузку — он посвящен памяти нашего великого спортсмена, тренера Михаила Ивановича Бурцева. К сожалению, он рано ушел из жизни, но память о нем в наших сердцах. Хочу пожелать участникам хорошего фехтования, зрителям — наслаждаться этим прекрасным турниром. В сабле много эмоций, а в женской — особенно много. Желаю, чтобы победил сильнейший», — сказал Мамедов.

Турнир «Московская сабля» проходит с 26 по 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсмены соревнуются в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.