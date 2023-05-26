Олимпийская чемпионка Позднякова не смогла выйти в 1/8 финала турнира «Московская сабля»

Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова не смогла выйти в 1/8 финала международного турнира «Московская сабля», который проходит в Москве. Она проиграла Алине Михайловой на стадии 1/16 финала со счетом 14:15.

Таким образом, спортсменка выбыла из борьбы за медали соревнований. Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира и Европы.

Турнир «Московская сабля» проходит с 26 по 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсмены соревнуются в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.