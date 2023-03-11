Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 13:30

В ФФР рассказали, какие международные соревнования могут стать первыми для россиян после возвращения

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал «СЭ», когда российские спортсмены смогут впервые принять участие на международных соревнованиях.

«Ждем заседание МОК в конце марта. После заседания, скорее всего, международная федерация фехтования получит какой-то документ, сделает с ним что-то и переправит нам. Внутренние соревнования у нас проходят по нашей программе. А международные стартуют в конце апреля, в мае. И начинается целый год отбора на Олимпийские игры. Но, например, первый отборочный старт женской рапиры — в Польше. Естественно, будем подавать документы в посольство. Но есть большие сомнения, что что-то может получиться — визы и так далее. Будем участвовать на тех соревнованиях, куда сможем добраться», — сказал Мамедов «СЭ».

В пятницу, 10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.

Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.

София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая и&nbsp;Светлана Шевелева (слева направо). Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!

Ильгар Мамедов
0
Читайте также
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Кубок Гагарина: безумие продолжается
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин назвал справедливым и важным решение о допуске российских фехтовальщиков
Новости
RSS RSS
Все новости