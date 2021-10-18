Усманов выдвинут на пост президента Международной федерации фехтования

Федерация фехтования России выдвинула бизнесмена Алишера Усманова кандидатом в президенты Международной федерации фехтования (FIE) на очередной срок.

«Федерация фехтования России выдвинула Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования», — цитирует Михайлова ТАСС.

68-летний Алишер Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года, он был переизбран в 2012-м и 2016 году.

Выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдет 27 ноября в Лозанне.