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Усманов выдвинут на пост президента Международной федерации фехтования

17:57
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Федерация фехтования России выдвинула бизнесмена Алишера Усманова кандидатом в президенты Международной федерации фехтования (FIE) на очередной срок.

«Федерация фехтования России выдвинула Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования», — цитирует Михайлова ТАСС.

68-летний Алишер Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года, он был переизбран в 2012-м и 2016 году.

Выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдет 27 ноября в Лозанне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12693379

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Евгений Петров все материалы автора
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