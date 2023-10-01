Софья Великая заявила, что не осуждает российских спортсменов за смену гражданства

Российская фехтовальщица Софья Великая не стала осуждать решения соотечественников о смене гражданства.

«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну», — приводит слова Великой РИА «Новости».

38-летняя спортсменка является двухкратной олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы по фехтованию.