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Софья Великая заявила, что не осуждает российских спортсменов за смену гражданства

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Софья Великая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фехтовальщица Софья Великая не стала осуждать решения соотечественников о смене гражданства.

«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну», — приводит слова Великой РИА «Новости».

38-летняя спортсменка является двухкратной олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы по фехтованию.

Источник: РИА «Новости»
Фехтование
Софья Великая
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