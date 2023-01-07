Скончался почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза Борис Акишин

Почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза Борис Акишин скончался в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

«Борис Алексеевич Акишин внес значительный вклад в развитие студенческого спортивного движения и образования в области физической культуры и спорта. Возглавляя кафедру физического воспитания Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ, он опубликовал десятки научных и учебно-методических работ, активно работал со студентами и вовлекал их в спорт. Коллеги запомнят его справедливым руководителем, мудрым наставником и добрым товарищем. От имени Министерства спорта России и себя лично выражаю глубокие соболезнования и передаю искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким, коллегам и подопечным Бориса Алексеевича», — приводит ТАСС слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

Акишин был мастером спорта СССР по фехтованию, почетным членом исполкома РССС и почетным работником высшего профессионального образования РФ.