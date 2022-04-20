Шпажистка Муртазаева стала чемпионкой России

Шпажистка Айзанат Муртазаева победила бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Виолетту Колобову со счетом 15:7 в финале открытого чемпионата России по фехтованию.

Бронзовыми призерами стали Татьяна Андрюшина и Инга Успенская.

Ранее 20-летняя Муртазаева дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве. В 2017 году она выиграла чемпионат мира среди девушек.