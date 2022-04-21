Команда Москвы выиграла чемпионат России в командных соревнованиях среди шпажистов

Первая команда Москвы по фехтованию завоевала золотые медали чемпионата России в командных соревнованиях среди шпажистов.

В финале первая команда Москвы в составе Вадима Анохина, Алана Фардзинова и Никиты Глазкова (запасным был Сергей Бида) победила вторую команду Москвы, за которую выступали Дмитрий Гусев, Егор Ломага и Георгий Буянов (запасной — Андрей Курочкин). Финальная встреча завершилась со счетом 32:31.

Обладателями бронзовых медалей стала первая команда Новосибирска. Во встрече за третье место Игорь Ганин, Даниил Рудых и Александр Соболев (запасной — Кирилл Онищук) победили первую команду Санкт-Петербурга, за которую выступали Артем Саркисян, Кирилл Гуров и Михаил Казмин (запасной — Олег Кныш). Встреча завершилась со счетом 45:38.