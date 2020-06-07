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Сборная России по фехтованию начнет сбор 16 июня

13:16

Сборная России по фехтованию на шпагах начнет трехнедельный тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое» с 16 июня, сообщает РИА «Новости». Министерство спорта РФ разрешило с 25 мая начать работу двух спортивных баз ведомства — УТЦ «Новогорск» и «Озеро Круглое».

— Это некий эксперимент для нас, потому что есть и своя проблематика размещения. Смогут ли они разместить 30 человек, как будет организован тренировочный процесс, процесс питания и так далее, — сказал главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов. — Если эксперимент будет признан удачным, тогда постараемся распространить его на два других оружия. Сабля и рапира пока тренируются по домам, каждый день тренеры проводят занятия по видеосвязи, чтобы ребята совсем не растеряли физическую форму.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200607/1572586879.html

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