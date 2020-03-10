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Российские рапиристы не поедут на «Гран-при» в США

22:47
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Федерация фехтования России приняла решение отказаться от участия во втором этапе серии «Гран-при» по рапире, который пройдет в американском Анахайме, из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Team Russia.

Соревнования с участием мужских и женских команд запланированы в США с 13 по 15 марта.

Серия «Гран-при» у рапиристов состоит из трех этапов — первый прошел в итальянском Турине в начале февраля — там бронзовую награду выиграла олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, а у мужчин Кирилл Бородачев попал в восьмерку сильнейших. А заключительный старт состоится в арабском Дубае с 15 по 17 мая.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/news/novosti/rossijskie-rapiristy-ne-poedut-na-gran-pri-v-ssha/

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