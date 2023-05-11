Фехтование
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Фехтование

Сегодня, 12:23

Роднина заявила, что Великую, Егорян и Позднякову не допустили до турниров из-за принадлежности к ЦСКА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям трех спортсменок из России.

«В этом решении нет ничего удивительного. Все эти три спортсменки из Центрального спортивного клуба армии. Мы до конца надеялись, что их допустят, но международная федерация следует своим правилам, которые они издают. Удивляться здесь нечему. Изначально было понятно, что все будет непросто так», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

11 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать до международных соревнований российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-gosdume-zayavili-chto-egoryan-pozdnyakovu-i-velikuyu-ne-dopustili-do-mezhdunarodnykh-turnirov-iz-za-prinadlezhnosti-k-cska-250137/
Ирина Роднина
0
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев считает недопуск олимпийских чемпионок к соревнованиям ударом по развитию фехтования

Губерниев призвал не относиться серьезно к допускам федераций: «Не надо надеяться на авось»
Новости
RSS RSS
Все новости