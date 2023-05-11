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Свищев считает недопуск олимпийских чемпионок к соревнованиям ударом по развитию фехтования

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск российских фехтовальщиц к международным соревнованиям.

«Спортсмены такого уровня являются локомотивом развития фехтования. Подобные действия международной федерации наносят сильнейший удар по развитию вида спорта. И в данном случае не важно, за какой клуб выступают спортсмены, важно, что решение является дискриминацией», — приводит ТАСС слова Свищева.

11 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Источник: https://tass.ru/sport/17721359
Дмитрий Свищев
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