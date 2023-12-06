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Президент ФФР Мамедов: «Российские тренеры и спортсмены — настоящие патриоты!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Софья Великая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью «СЭ» заявил, что российские спортсмены и тренеры являются настоящими патриотами.

«На 99,9 процента все спортсмены остаются большими патриотами. Конечно, не без ложки дегтя, но это очень маленькая доля. У нас все тренируются, выступают на внутренних соревнованиях, которых много по всей стране. Надеюсь, что скоро наши победные традиции на международной арене возобновятся. Российские тренеры и спортсмены — настоящие патриоты! Ни один человек не попросил о начале процедуры смены спортивного гражданства. Уехали три человека, они и не спрашивали», — сказал Мамедов «СЭ».

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В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Фехтование
Ильгар Мамедов
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