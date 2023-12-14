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Сегодня, 18:34

Великая, Егорян и Позднякова выступят на Кубке России по фехтованию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова вошли в список участниц Кубка России по фехтованию, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 18 по 25 декабря 2023 года на федеральной территории Сириус.

В турнире рапиристов выступят олимпийские чемпионки в командных соревнованиях Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, а также братья Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

В соревнованиях саблистов примут участие олимпийская чемпионка в команде Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко.

В состязаниях шпажистов выступят Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Татьяна Андрюшина, а также серебряные призеры Олимпиады в команде Павел Сухов и Никита Глазков.

Источник: ТАСС
Фехтование
София Лоханова (Позднякова)
Софья Великая
Яна Егорян
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