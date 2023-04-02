Егорян — о заявлении федерации фехтования Польши: «Зачем определенным странам нам разрешать выступать, если они нам проигрывают?»

Российская фехтовальщица Яна Егорян в комментарии «СЭ» высказалась о критериях допуска российских спортсменов к этапу Кубка мира в Познани.

Спортсмены должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских ВС или органах безопасности.

«Полностью солидарна со словами президента нашей федерации. Любому спортсмену, который находится в такой ситуации тяжело. Мы продолжаем тренироваться, работать, надеяться. Мы только обрадовались, что международная федерация фехтования нас допускает, как через несколько дней мы узнаем об изменении условий. Мы просто надеемся и верим. Если люди, которые за нас не будет бояться говорить об этом, думаю, ситуация изменится. Знаю, что многие люди поддерживают наше возвращении, но в виду политических ситуаций боятся. Мы ждем и верим. Обидно, что мы действительно одни из самых сильных и нас не допускают. Честно говоря, понимаю эту логику. Зачем определенным странам нам разрешать выступать, если они нам проигрывают? Без конкурентов проще выигрывать. А через 10-20 лет никто и не вспомнит, что Россия не участвовала и кто-то выиграл Олимпиаду. Все будут помнить, что медаль завоевала эта страна», — сказала Егорян «СЭ».

В марте Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.