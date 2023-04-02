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Глава ФРР Мамедов назвал идиотизмом требования подписать отказ от поддержки СВО

Алина Савинова
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Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о требованиях, которая Польская федерация фехтования предъявила к российским спортсменам.

«Мы или со спортом связаны, или с политикой. Они про спорт забыли и везде засовывают политические действия. Как можно комментировать то, что ненормально? Естественно, это неприемлемо. Никак не среагируешь на идиотизм. Международная федерация фехтования должна отменить в Польше турнир, так как поляки принуждают спортсменов к неспортивным поступкам. Нужно дождаться завтрашнего дня. Мы написали одно письмо в FIE. В понедельник напишем второе по поводу польских заявлений», — цитирует Мамедова Sport24.

Ранее сообщалось, что для участия в отборочном турнире Олимпиады-2024 с российских спортсменов планируют потребовать подписать отказ от поддержки СВО.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-02-glava-frr-nazval-idiotizmom-trebovaniya-podpisat-otkaz-ot-podderzhki-svo-polyaki-zabyli-pro-sport
Ильгар Мамедов
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