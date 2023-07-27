Егорян прокомментировала наказание украинки Харлан за отказ от рукопожатия с российской саблисткой

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян считает, что судьи чемпионата мира по фехтованию приняли спорное решение в ситуации с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

«Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка, но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим», — цитирует Егорян ТАСС.

Сегодня, 27 июля, украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.