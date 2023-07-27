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Сегодня, 20:14

Депутат Рады Беленюк высказался о скандале с украинской саблисткой Харлан

Виктория Кравченко
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Депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк рассказала, что украинская саблистка Ольга Харлан якобы получила разрешение от Международной федерации фехтования (FIE) не пожимать руку российским спортсменкам на чемпионате мира по фехтованию.

«Самое циничное в этой истории, что, по моей информации, существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, согласно которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча», — цитирует Беленюк «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 27 июля, украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.
Источник: https://rsport.ria.ru/20230727/kharlan-1886701602.html
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