Депутат Рады Беленюк высказался о скандале с украинской саблисткой Харлан

Депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк рассказала, что украинская саблистка Ольга Харлан якобы получила разрешение от Международной федерации фехтования (FIE) не пожимать руку российским спортсменкам на чемпионате мира по фехтованию.

«Самое циничное в этой истории, что, по моей информации, существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, согласно которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча», — цитирует Беленюк «РИА Новости Спорт».