Дериглазова рассказала, что российские рапиристки гордятся званием чемпионок мира

Российская рапиристка Инна Дериглазова прокомментировала золото в командных соревнованиях на чемпионате мира в Будапеште. В финале россиянки победили Италию – 43:42.

– Мы ждали, что встреча будет тяжелой и закончиться она может именно так – на приоритете. Итальянки были серьезно нацелены на реванш, но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы закончить этот чемпионат мира на хорошей ноте, – приводит ТАСС слова Дериглазовой. – Когда ты фехтуешь на приоритете – тут либо пан, либо пропал.

Когда в конце встречи я увидела мой зеленый фонарь, это было настоящим счастьем. В моей карьере часто проигрывала, но сегодня включилась полностью, и финишный укол мне удался. Мы – чемпионки мира, мы гордимся! Но по-настоящему осознавать это будем потом. Впереди у нас Олимпийские игры – надо готовиться, стараться, стремиться выступать успешно.