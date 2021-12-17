Чемпионат мира по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде в 2023 году
Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине «вертикальная рампа» пройдет в 2023 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate в странах СНГ Илья Вдовин.
Ранее сообщалось, что соревнования проведут в Нижнем Новгороде в 2021 году. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и запретил России до декабря 2022 года принимать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.
«Чемпионат мира по скейтбордингу в Нижнем Новгороде состоится в 2023 году, дисциплина «вертикальная рампа», — цитирует ТАСС Вдовина.
Президент Федерации скейтбординга России уточнил, что это пока не олимпийская дисциплина, но одна из самых зрелищных в этом виде спорта.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю