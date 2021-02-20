Чемпионат мира по скалолазанию пройдет в Москве, несмотря на санкции ВАДА

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) подтвердила, что чемпионат мира по скалолазанию, запланированный в Москве, пройдет в ранее установленные сроки, несмотря на санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 15 по 22 сентября 2021 года. Соревнования такого ранга состоятся впервые в России.

Спортивное скалолазание вошло в программу Олимпийских игр и дебютирует на Олимпиаде в Токио. Будут разыграны два комплекта наград — у мужчин и женщин в дисциплине «многоборье». В Токио Россию представят трое скалолазов — чемпионы Европы-2020 Алексей Рубцов и Виктория Мешкова, а также десятикратная рекордсменка мира в лазании на скорость Юлия Каплина.

CAS в декабре 2020 года наложил ряд санкций на российский спорт. В их числе — двухлетний запрет на проведение чемпионатов мира. Если Россия уже получила право на организацию ЧМ, то CAS рекомендует международным федерациям рассмотреть возможность его переноса.