Федерация скалолазания России не планирует приостанавливать подготовку к чемпионату мира в Москве

Федерация скалолазания России (ФСР) продолжит подготовку к чемпионату мира в Москве, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта. Турнир должен пройти 15-22 сентября.

«Мы активно продолжаем вести плановую подготовку к чемпионату мира в Москве, — сказал президент ФСР Дмитрий Бычков. — Рассчитываем провести турнир на самом высоком уровне и с соблюдением всех требований, вступивших в силу после решения CAS. Россия не раз доказывала, что умеет проводить крупные международные соревнования по самым высшим стандартам. В 2020 году в Москве прошел чемпионат Европы по скалолазанию, ставший последним этапом отбора на Олимпийские игры в Токио. По итогам турнира мы получили исключительно положительные отзывы от IFSC, спортсменов, судейского корпуса и зрителей.

Мы продолжаем взаимодействие по подготовке чемпионата мира в Москве. Это сотрудничество с IFSC не прекращается и проходит в конструктивном ключе. Уверен, турнир получится интересным и ярким».

28 февраля в СМИ появилась информация со ссылкой на представителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), что организация изучит окончательное решение Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) о проведении чемпионата мира в Москве.