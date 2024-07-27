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Сегодня, 10:49

Три российские всадницы приняли решение сменить спортивное гражданство

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала смену спортивного гражданства трех всадниц, сообщает ТАСС со ссылкой на ФКСР.

Бюро ФКСР согласовал смену гражданства Марии Ефремовой, Марине Славчевой и Дарьи Сущинской.

Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой, Екатерине Фирюлиной, Алисе Лыбань и Елизавете Кургузовой

В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.

Источник: ТАСС
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Федерация конного спорта России согласовала двум всадницам получение нейтрального статуса

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