Конный спорт
Новости
Олимпиада
Главная
Конный спорт

Сегодня, 10:26

Российская всадница Сущинская получила нейтральный статус от FEI

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила россиянке Дарье Сущинской статус нейтральной спортсменки, сообщает ТАСС со ссылкой на документ FEI.

В июле стало известно, что Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала смену спортивного гражданства трех всадниц, в числе которых была Сущинская.

Ранее нейтральный статус получили россияне Альберт Кармов, Мария Кузьмина, Александра Изместьева, Анна Сущева, Евгения Давыдова, Алексей Тюшкевич, Алексей Мащенков, Екатерина Фирюлина и Валерия Гинева.

В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.

Источник: ТАСС
2
0
Читайте также
Румынский премьер-министр отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за лишения медали гимнастки
Борец Лопес после победы на Олимпиаде-2024 объявил о завершении карьеры
Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области выросло до 20 человек
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выступит в финале Олимпийских игр
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Эк-тренер сборной России Овчинников считает, что национальная команда не уступает европейским
Овчинников: «У РФС было тесное взаимодействие с Федерацией футбола Франции, сейчас сотрудничество приостановлено»
Глава Международной федерации борьбы Лалович: «Нам очень жаль, что россиян нет на Олимпиаде»
Тарасова — о кампании США по изоляции российского спорта: «Мы абсолютно чистые на протяжении всех лет участия!»
Россия повторно объявила в розыск Григория Родченкова
Родченков снова в деле? Служба внешней разведки сообщила о новом заговоре США против российского спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Всадники Кармов и Кузьмина получили от FEI нейтральный статус
Новости
RSS RSS
Все новости