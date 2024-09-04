Сечина выдвинет свою кандидатуру на пост президента Федерации конного спорта России

Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина намерена выдвинуть свою кандидатуру на этот пост на следующий четырехлетний срок.

Отчетно-выборная конференция организации состоится 5 октября в Москве.

«Марина Владимировна Сечина будет выдвигать свою кандидатуру в качестве президента ФКСР на следующий срок. В данном решении она утвердилась после консультаций с членами бюро и аппарата ФКСР, а также представителями региональных федераций конного спорта, которые выразили действующему президенту ФКСР всестороннюю поддержку», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФКСР.

Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года, в 2020 году была переизбрана на четырехлетний срок.