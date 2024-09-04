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Сечина выдвинет свою кандидатуру на пост президента Федерации конного спорта России

Алина Савинова
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Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина намерена выдвинуть свою кандидатуру на этот пост на следующий четырехлетний срок.

Отчетно-выборная конференция организации состоится 5 октября в Москве.

«Марина Владимировна Сечина будет выдвигать свою кандидатуру в качестве президента ФКСР на следующий срок. В данном решении она утвердилась после консультаций с членами бюро и аппарата ФКСР, а также представителями региональных федераций конного спорта, которые выразили действующему президенту ФКСР всестороннюю поддержку», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФКСР.

Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года, в 2020 году была переизбрана на четырехлетний срок.

Источник: ТАСС
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