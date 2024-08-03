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Париж-2024

Сегодня, 16:42

Германия стала победителем выездки в командном первенстве конного спорта на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Германия выиграла золото в выездке в командном первенстве конного спорта Олимпиады в Париже. Спортсмены набрали 235,790 балла. Серебряные медали завоевала Дания — 235,669. Бронза- у команды Великобритании — 232,492.

Соревнования по конному спорту на летней Олимпиаде проходят с 27 июля по 6 августа. Всего в турнире принимают участие 200 спортсменов, которые соревнуются в трех дисциплинах: конкур, троеборье и выездка.

Конный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Выездка, командное первенство

Гран При. Финал

1. Германия — 235,790

2. Дания — 235,669

3. Великобритания — 232,492

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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