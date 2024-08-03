Германия стала победителем выездки в командном первенстве конного спорта на Олимпиаде
Германия выиграла золото в выездке в командном первенстве конного спорта Олимпиады в Париже. Спортсмены набрали 235,790 балла. Серебряные медали завоевала Дания — 235,669. Бронза- у команды Великобритании — 232,492.
Соревнования по конному спорту на летней Олимпиаде проходят с 27 июля по 6 августа. Всего в турнире принимают участие 200 спортсменов, которые соревнуются в трех дисциплинах: конкур, троеборье и выездка.
Конный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Выездка, командное первенство
Гран При. Финал
1. Германия — 235,790
2. Дания — 235,669
3. Великобритания — 232,492
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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