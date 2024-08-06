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Париж-2024

Сегодня, 13:05

Немец Кукук завоевал золото в личном конкуре на Олимпиаде-2024

Алина Савинова
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Немецкий всадник Кристиан Кукук занял первое место в индивидуальных соревнованиях по конкуру на Олимпийских играх в Париже.

34-летний спортсмен также принимал участие на Олимпиаде 2020 года в этой дисциплине.

Серебро в личном конкуре в Париже завоевал Стив Гердат из Швейцарии. Бронза досталась представителю Нидерландов Майкелу ван дер Влетену.

Конный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Конкур, личное первество

Финал

1. Кристиан Кукук (Германия) — 38,34

2. Стив Гердат (Швейцария) — 38,38

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды) — 39,12

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
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