Немецкий наездник Юнг выиграл золото в конкуре на Олимпиаде-2024
Немецкий наездник Михаэль Юнг стал олимпийским чемпионом в конкуре на Играх-2024 в Париже.
Серебряную медаль завоевал австралиец Кристофер Бертон, бронзовую — Лаура Коллетт из Великобритании.
41-летний Юнг стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 он выиграл две золотые медали (личное и командное троеборье), и еще одну в Рио-2016 (личное троеборье).
Конный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Троеборье, личное первенство
Конкур
1. Михаэль Юнг (Германия) — 21.80
2. Кристофер Бартон (Австралия) — 22.40
3. Лаура Коллетт (Великобритания) — 23.10
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