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Сегодня, 09:16

Всадники Кармов и Кузьмина получили от FEI нейтральный статус

Виктория Кравченко
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Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила российским спортсменам Альберту Кармову и Марии Кузьминой нейтральный статус, сообщает ТАСС.

Кармов последний раз заявлялся на национальные соревнования в августе 2021 года, тогда он выбыл из соревнований из-за хромоты лошади. Кузьмина последний раз стартовала участвовала в турнирах в июле 2022 года, тогда она заняла шестое место.

Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой, Екатерине Фирюлиной, Алисе Лыбань и Елизавете Кургузовой

В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.

Источник: ТАСС
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