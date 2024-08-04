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Париж-2024

Сегодня, 15:04

Немка Бредов-Верндль выиграла золото Олимпиады в выездке

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Джессика фон Бредоу-Верндль.
Фото Reuters

Немецкая всадница Джессика фон Бредов-Верндль верхом на Далере выиграла золото Олимпиады в Париже в личных соревнованиях по выездке.

В КЮРе Большого приза пара заработала 90,093 процента. Второе место заняла еще одна представительница Германии Изабель Верт, выступавшая на Венди (89,614). Тройку замкнула британка Шарлотта Фрай верхом на Гламурдейле (88,971).

Конный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Выездка, личное первенство

Гран При. Финал

1. Джессика фон Бредов-Верндль (Германия) — 90.093

2. Изабель Верт (Германия) — 89.614

3. Шарлотт Фрай (Великобритания) — 88.971

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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