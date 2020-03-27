Все допинг-офицеры РУСАДА сдадут тест на коронавирус

Все допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции, такая мера принята ради обеспечения безопасности спортсменов и сотрудников. Об этом рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

Ранее РУСАДА объявило о приостановлении работы по тестированию спортсменов на неделю из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении тестирования будет принято позже.

— Наш офис продолжит работу по другим направлениям антидопинговой деятельности — это образовательные вопросы, терапевтические исключения, планирования тестирования по системе ADAMS и другим, — цитирует ТАСС Гануса. -Руководствуясь решением президента, мы приостанавливаем нашу деятельность на неделю, но дальше будем вести эту работу. Понятно, что ситуация продлится не одну неделю, но мы следим за ней и контролируем.

Ввели режим контроля за температурой сотрудников РУСАДА, вводим режим контроля температуры тела при допинг-контроле. После перерыва в тестировании инспекторы допинг-контроля пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Это делается в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность наших спортсменов.