Валерий Конов: «Никакой материальной доказательной базы в ВАДА так и не предоставили»

Бывший главный врач сборной России по хоккею Валерий Конов высказался о решении ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Также Россия на этот срок лишилась права проводить крупные международные турниры.

— На мой взгляд, никакой материальной доказательной базы так и не предоставили, — цитируют Конова «Известия». — Основная опора — это слова и некие материалы от Григория Родченкова. При современных технологиях — вплоть до фото- и видеомонтажа — можно сделать все что угодно. Грустно это наблюдать. Могу только надеяться, что ребят удастся отстоять и они смогут поехать на Олимпиаду.

— Как у вас вообще проходило общение с Родченковым?

— Мы с ним часто общались. Я к нему нормально относился как к человеку, обладающему большим объемом знаний. Довольно часто с ним консультировались, но никогда он не предлагал принимать что-то запрещенное. И не предлагал помощь в сокрытии следов применения допинга, поскольку мы его спортсменам не давали и при этом тщательно контролировали, чтобы они сами по незнанию или неосторожности не приняли что-то не то.