Томас Бах считает, что у МОК нет причин сомневаться в выводах ВАДА по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что у организации нет повода подвергать сомнению выводы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о допинге в российском спорте и об изменении данных московской лаборатории.

— У нас нет причин сомневаться в заявлениях ВАДА, что после того как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчет CRC. Эти манипуляции случились в 2018 году и самом начале 2019 года, — цитируют Баха «РИА Новости». — Поэтому текущая ситуация отличается от прошлых. Если помните, в 2016 году был доклад Ричарда Макларена за две-три недели до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, перед Играми в Корее в 2018 году был доклад Самуэля Шмида. Все они говорили о манипуляциях в антидопинговой системе России, о манипуляциях с конкретными данными конкретных атлетов на Играх в Сочи. Сейчас ситуация иная.

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Заседание исполкома ВАДА по российскому вопросу состоится в Париже 9 декабря.