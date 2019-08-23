Тарик Эль-Башир: «НХЛ не хочет наказывать людей, у которых проблемы с наркотиками»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал для «СЭ» ситуацию с Евгением Кузнецовым. ИИХФ дисквалифицировала форварда «Вашингтона» на 4 года за кокаин.

— Даже не знаю, какими будут санкции к Кузнецову со стороны НХЛ, — сказал журналист. — Думаю, встреча Евгения с Гэри Бэттменом будет очень важной в плане того, что его будет ждать. В лиге раздражены тем, что он соврал, когда было расследование вокруг появившегося после чемпионата мира видео. В то же время НХЛ не хочет наказывать людей, у которых проблемы с наркотиками. Поэтому и правила в лиге относительно наркотиков соответствующие. (Игорь Еронко)