Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Допинг

Тарик Эль-Башир: «НХЛ не хочет наказывать людей, у которых проблемы с наркотиками»

20:15
Теги:

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал для «СЭ» ситуацию с Евгением Кузнецовым. ИИХФ дисквалифицировала форварда «Вашингтона» на 4 года за кокаин.

— Даже не знаю, какими будут санкции к Кузнецову со стороны НХЛ, — сказал журналист. — Думаю, встреча Евгения с Гэри Бэттменом будет очень важной в плане того, что его будет ждать. В лиге раздражены тем, что он соврал, когда было расследование вокруг появившегося после чемпионата мира видео. В то же время НХЛ не хочет наказывать людей, у которых проблемы с наркотиками. Поэтому и правила в лиге относительно наркотиков соответствующие. (Игорь Еронко)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир