«Сейчас всех наших чистых ребят будут таскать по проверкам и тестам». Реакция Слуцкой на решение ВАДА

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), которое отстранила Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было объявлено не соответствующим ВАДА.

— Думаю, каждый, кто также, как и я следит за новостями спорта и переживает за наших ребят, уже прочитал заявление WADA... А для тех, кто еще не успел ознакомиться, коротко расскажу: всемирное антидопинговое агенство лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года. Также наши спортсмены могут выступать на Олимпиадах только под нейтральным флагом. И это просто ужас...

Не передать словами, что я испытываю прямо сейчас. Это невероятно грустно и просто по-человечески обидно. И сейчас всех наших чистых ребят будут таскать по проверкам и тестам. Не стоит даже говорить, что это крайне сложно именно психологически, просто представьте, что вас подозревают в совершении преступления, а вы четко знаете, что не совершали ничего плохого, но тем не менее обязаны пройти все процедуры по регламенту. А теперь помножьте это все на возраст тех, кто эти процедуры должен проходить... ?

Я искренне не понимаю почему спортивное руководство лишает наших молодых ребят соревнований, и это не просто соревнования — это мечта! Почему из-за каких-то недобросовестных и не чистых спортсменов должны страдать те, кто шел к Олимпиаде всю жизнь, и даже слова такого не знает — «допинг». А сейчас мы должны доказывать, что наши 15-летние спортсмены — считай дети, чисты. В общем ситуация просто абсурдная, но давайте воспринимать это как грушу, как некую преграду, которую мы обязательно преодолеем и утрем нос всем злопыхателям. ?

Лично от себя хочу пожелать стойкости и терпения. Сейчас это самое главное. Ребята, мы с вами, просто знайте это. Несмотря на эти громкие и абсурдные заявления. И пусть нам нельзя поднимать флаг России, ведь мы с вами прекрасно знаем, что он никуда от нас и не уйдет, он всегда с нами — в сердце, — написала Слуцкая.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн