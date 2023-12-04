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РУСАДА за 11 месяцев 2023 года выявило больше нарушений, чем за весь прошлый

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило за 11 месяцев 2023 года больше нарушений антидопинговых правил, чем за весь 2022 год, сообщает ТАСС.

«В ноябре 2023 года РУСАДА выявлено 14 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС ответ пресс-службы РУСАДА.

За 11 месяцев 2023 года РУСАДА выявило 141 нарушение, тогда как за весь предыдущий год было зафиксировано 135 нарушений правил.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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