РУСАДА в ноябре отметило снижение нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ноябре 2023 года зафиксировали 17 случаев нарушения спортсменами правил доступности для тестирования.

«В ноябре были зафиксированы 17 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит слова представителя РУСАДА ТАСС.

В октябре РУСАДА зафиксировало 33 подобных нарушения, в сентябре — 22, в августе — 31, в июле — 23, в июне — 8, в мае — 15, в апреле — 20, в марте — 11, за 12 месяцев 2022 года — 375.