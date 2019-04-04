РУСАДА приняло участие в симпозиуме об антидопинговой конвенции Европы

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая приняла участие в работе симпозиума, посвященного 30-летию Конвенции Совета Европы против применения допинга, сообщает ТАСС. В декабре 1990 года СССР ратифицировал конвенцию, ранее ее подписали главы ряда стран Европы, 1 апреля 1991 года документ вступил в силу на территории СССР.

"Конвенция, несмотря на свой солидный возраст, остается важным инструментом в борьбе с допингом в спорте, помогает правительствам организовать работу в этой сфере", - сказала Пахноцкая.