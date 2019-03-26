РУСАДА получило 545,5 миллиона рублей субсидий из федерального бюджета в 2018 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году получило 545,5 миллиона рублей в качестве субсидии, предоставляемой министерством финансов РФ из федерального бюджета. Эта цифра названа в отчете организации за 2017-2018 годы, данные из которого приводит "РИА Новости".

Эта сумма - 545 миллионов 551 тысяс 800 рублей составила 96,5 процента всего бюджета организации. Оставшиеся 3,5 процента бюджета (19 млн 841 тыс 801 руб) составляют прочие доходы, в числе которых поступления по договорам по сбору допинг-проб с международными организациями, национальными спортивными организациями, а также спортсменами, в отношении которых проводятся расследования.

Основная статья расходов организации за 2018 год - тестирование, включая оборудование, транспортировку, оплату услуг по отбору проб и планированию тестирования. Это 31,64 процента бюджета (172 миллиона 589 тысяч 751 рублей). На анализ допинг-проб РУСАДА в потратило 30,34 поцента бюджета (165 миллионов 540 тысяч 532 рублей).