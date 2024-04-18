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РФС наградили за лидерство в антидопинговом рейтинге

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наградило РФС за лидерство в антидопинговом рейтинге, сообщается на сайте организации.

«Радует, но при этом не вызывает удивления лидерство РФС в таком важном рейтинге. За ним стоит активная деятельность медицинского комитета и академии РФС, а также ежедневная кропотливая работа нашего координатора», — сказал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

По итогам 2023 года РФС занял первое место в рейтинге федераций, набрав 100 баллов.

Источник: Официальный сайт РФС
Футбол
РФС
Эдуард Безуглов
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