РФС наградили за лидерство в антидопинговом рейтинге
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наградило РФС за лидерство в антидопинговом рейтинге, сообщается на сайте организации.
«Радует, но при этом не вызывает удивления лидерство РФС в таком важном рейтинге. За ним стоит активная деятельность медицинского комитета и академии РФС, а также ежедневная кропотливая работа нашего координатора», — сказал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.
По итогам 2023 года РФС занял первое место в рейтинге федераций, набрав 100 баллов.
Источник: Официальный сайт РФС
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