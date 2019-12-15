Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразил мнение, что виноватые в допинговых нарушениях спортсмены обязаны понести наказание за санкции ВАДА.

— Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну, — цитируют «РИА «Новости» Роднину со ссылкой на «Радио «Сибирь». — Они подводят чистых спортсменов, которые честно выступают. Их гражданская позиция от этого не страдает. Мы должны об этом говорить открыто и честно. У нас Федерация легкой атлетики. Не случайно второй раз мы меняем руководство Федерации, но, по большому счёту, никто не наказан. Просто отстранили. При этом наше законодательство для тренеров предусматривает уголовную ответственность. У нас хоть одного тренера наказали? Нет.

Несколько лет назад вся сборная Финляндии по лыжам была поймана (на допинге), но они вычистили свой спорт и сейчас прилично выглядят. Есть пример в Америке, несколько спортсменов сидят в тюрьме за применение допинга.

Ехать на Олимпиаду или нет, так рассуждают люди, которые не знают законов олимпийского движения. Если страна отказывается от Олимпиады, то следующие две Олимпиады страна не принимает участия в этом движении. Вы хотите наказать всех своими амбициями? Не всегда правильно хлопать дверью. Правильнее выходить и выигрывать.