Адвокат российских биатлонисток заявил, что МОК признал подделку подписей Родченкова

Адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил, что международный олимпийский комитет (МОК) признал тот факт, что бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу.

— В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова, — приводит ТАСС слова Панича. — Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Cпортивном арбитражном суде (CAS). Насколько мы понимаем, помимо текста, который был нам предоставлен, была также страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова, соответственно, панели необходимо будет рассмотреть полный документ.

Мы же, посмотрев то, чтобы было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов.

Во-вторых, Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты. Эксперты заявили о том, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом.

Напомним, показания Родченкова являются ключевыми на проходящих сейчас слушаниях в Спортивном арбитражном суде по делу против российских биатлонисток. Российская сторона обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что подписи Родченкова были подделаны. Эксперты подтвердили это заключение.