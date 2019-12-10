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Международная федерация лыжного спорта не будет отменять этапы Кубка мира в России

13:27

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет отменять пять российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2019/20.

— В нашем заявлении говорится, что «главными событиями» (Major Events), которые подпадают под решение ВАДА о запрете турниров, считаются чемпионаты мира, — сообщили РИА Новости в пресс-службе FIS. — Они не включают соревнования уровня Кубка мира.

В сезоне-2019/20 запланированы пять этапов Кубка мира в России:

1 февраля в Москве этап по сноуборду в дисциплине параллельный слалом;
25-26 января этап в Москве по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика;
22-23 февраля в Солнечной долине (Челябинская область) этап по ски-кроссу;
7 марта в Красноярске этап по парному могулу;
8 марта в Красноярске этап по лыжной акробатике.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191210/1562207939.html

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