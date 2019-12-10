Международная федерация лыжного спорта не будет отменять этапы Кубка мира в России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет отменять пять российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2019/20.

— В нашем заявлении говорится, что «главными событиями» (Major Events), которые подпадают под решение ВАДА о запрете турниров, считаются чемпионаты мира, — сообщили РИА Новости в пресс-службе FIS. — Они не включают соревнования уровня Кубка мира.

В сезоне-2019/20 запланированы пять этапов Кубка мира в России:

1 февраля в Москве этап по сноуборду в дисциплине параллельный слалом;

25-26 января этап в Москве по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика;

22-23 февраля в Солнечной долине (Челябинская область) этап по ски-кроссу;

7 марта в Красноярске этап по парному могулу;

8 марта в Красноярске этап по лыжной акробатике.