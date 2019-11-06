Колобков заявил, что Россия привержена сотрудничеству с ВАДА в полном объеме

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия привержена сотрудничеству со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в полном объеме.

Ранее стало известно, что ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года.

— Представители ВАДА получили полный доступ к данным московской лаборатории, — приводит «РИА Новости» слова Колобкова. — Мы сотрудничаем с ВАДА в полном объеме и привержены сотрудничеству в полном объеме. Мы проводим огромную работу по борьбе с допингом. Постоянно появляются новые методы выявления запрещенных субстанций. Мы провели огромную работу для совершенствования борьбы с допингом, и наши усилия были признаны.

Теперь в этих городах проводится должное тестирование. Это же предусматривает новый вариант кодекса. В России мы проводим даже в школах и других учебных заведениях занятия, посвященные борьбе с допингом.