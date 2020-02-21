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Китайское антидопинговое агентство возобновит работу на текущей неделе

21:32

Китайское антидопинговое агентство, приостановившее работу из-за распространения коронавируса в стране, возобновит деятельность до конца текущей недели, информирует официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA). Приоритет будет отдан тестированию спортсменов элитного уровня из более рискованных категорий и видов спорта.

Организация временно приостановила свою работу на материковой части Китая из-за коронавируса 3 февраля.

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