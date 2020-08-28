Ганус уволен из РУСАДА

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прошедшее в Москве в пятницу, приняло решение освободить Юрия Гануса с должности генерального директора организации.

Ранее наблюдательный совет РУСАДА, собиравшийся в начале августа, после многочасового заседания с участием самого Гануса рекомендовал рассмотреть возможность его увольнения. Напомним, что по итогам углубленной аудиторской проверки агенства за 2018 и 2019 годы были найдены значительные финансовые несоответствия и нарушения на сумму более 100 миллионов рублей — договоры с подрядчиками, аффилированными с руководством РУСАДА, услуги такси, персональные занятия английским языком для руководителя.

Сам Ганус отрицал свою причастность к произошедшему, и даже выпустил подробный разбор аудита на 69 страницах. На заседании наблюдательного совета он большую часть времени отвечал на вопросы его членов.

Напомним, что 56-летний Ганус был назначен гендиректором РУСАДА в сентябре 2017 года — к тому моменту должность была вакантной около полугода. При этом у него не было опыта работы, связанной со спортом либо медициной. Он окончил пять высших учебных заведений, преподавал менеджмент в МГТУ им. Баумана, занимал ряд постов в руководстве различных компаний, в том числе крупных. (Антон Бабошин)