Депутат Лебедев — о решении CAS: «Не надо было допинг жрать, тогда бы не отнимали медали»
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 2022 года. Данное ограничение коснется Олимпиады-2021 в Токио и чемпионата мира по футболу в Катаре-2022.
— Нам надо прекращать жевать сопли, ходить вокруг этой темы и везде искать подвох, — сказал Лебедев «СЭ». — Не Запад и не Америка с Европой виноваты, что наши употребляют допинг. Да, в какой-то степени история получила поддержку с точки зрения развития, но если бы спортсмены допинг не жрали, не было бы никаких судебных процессов, отнимания медалей и подобных ситуаций. Давайте начнем борьбу с допингом внутри своей страны.
— Многие люди кивают в сторону других стран — мол, там тоже допинг употребляют, а наказывают только нас.
— Мне надоело, что мы сопли жуем, а журналисты каждую минуту звонят и говорят: «ой, у Алеши отобрали медали». Не надо жрать допинг, тогда не будут отнимать медали. Хоть одну медаль незаслуженно отобрали? Спортсмены отказываются открывать следующие пробы, потому что понимают, что у них там допинг. Надо бороться с допингом, повысим качество медицинского обслуживания, введем уголовную ответственность. Вот, говорят, Запад виноват. Это что, Трамп накормил наших накормил? Нет, сами жрали. Чего тут плакать и истерики устраивать? Надоело.
9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.
CAS установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. В это время российские спортсмены не смогут выступать с национальным флагом и в честь их побед не может звучать гимн РФ.
(Константин Колмаков)
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