Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 2022 года. Данное ограничение коснется Олимпиады-2021 в Токио и чемпионата мира по футболу в Катаре-2022.

— Нам надо прекращать жевать сопли, ходить вокруг этой темы и везде искать подвох, — сказал Лебедев «СЭ». — Не Запад и не Америка с Европой виноваты, что наши употребляют допинг. Да, в какой-то степени история получила поддержку с точки зрения развития, но если бы спортсмены допинг не жрали, не было бы никаких судебных процессов, отнимания медалей и подобных ситуаций. Давайте начнем борьбу с допингом внутри своей страны.

— Многие люди кивают в сторону других стран — мол, там тоже допинг употребляют, а наказывают только нас.

— Мне надоело, что мы сопли жуем, а журналисты каждую минуту звонят и говорят: «ой, у Алеши отобрали медали». Не надо жрать допинг, тогда не будут отнимать медали. Хоть одну медаль незаслуженно отобрали? Спортсмены отказываются открывать следующие пробы, потому что понимают, что у них там допинг. Надо бороться с допингом, повысим качество медицинского обслуживания, введем уголовную ответственность. Вот, говорят, Запад виноват. Это что, Трамп накормил наших накормил? Нет, сами жрали. Чего тут плакать и истерики устраивать? Надоело.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. В это время российские спортсмены не смогут выступать с национальным флагом и в честь их побед не может звучать гимн РФ.

(Константин Колмаков)